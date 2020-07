Vodka siberiana /4 – ‘Quanti anni hai?’ (Di sabato 25 luglio 2020) Quando Tanja lascia Eduard, Eduard Limonov, usa già la cocaina, beve champagne, proletaria di lusso, a New York, non ha un book, vuole fare la modella, il suo ambiente rovina in intermediari puttanieri e stanzette umide e giallognole, ha una piega amara sul volto, volto immacolato, la pelle nitida come una ceramica preziosa e appena ferita. La bellezza è una sconfitta. Non sempre è un’arma. Spesso lo è tuttavia. Tanja abbandona Limonov per un fotografo francese, con un loft sulla Spring Street. Leggi Carrère. La bellezza non significa che qualcuno ti ami, quindi. Una deduzione sicura e incontrovertibile. Lo spieghi a Lucia, seduta sulla panca del grande parcheggio. Quanti anni hai, le chiedi. Sono vecchia, ti dice. E guarda il suo uomo, il polacco posteggiatore abusivo, con un cappellino in testa da giocatore di basket. Invece ... Leggi su ilfattoquotidiano

Vodka siberiana /3 – Lettere. Il metodo

È un romanzo epistolare, potete leggerlo qui, ogni sabato. L’ho intitolato “Vodka siberiana”. Sono lettere. Lei scrive al suo alter ego. E racconta. Racconta anni irripetibili, epici, paurosi. Siamo a ...

