Tragedia sul lago di Como, 23enne muore in acqua a Lierna (Di sabato 25 luglio 2020) Un ragazzo di 23 anni è morto mentre faceva il bagno a Riva Bianca di Lierna, sul lago di Como. Tragedia a Riva Bianca di Lierna in provincia di Lecco, sul lago di Como. Un ragazzo di 23 anni, la cui identità non è ancora nota, è morto per un malore mentre faceva il bagno nelle acque del lago. Il 23enne si sarebbe sentito male poco dopo essersi immerso. Nonostante i soccorsi immediati del bagnino e degli altri bagnanti per il giovane non c’è stato niente da fare. All’arrivo del 118, che aveva anche allertato l’elisoccorso per velocizzare le operazioni di trasporto, il personale dell’ambulanza ha potuto solo constatare il decesso. LEGGI ANCHE >>> ... Leggi su bloglive

Un ragazzo di 23 anni è morto mentre faceva il bagno a Riva Bianca di Lierna, sul lago di Como. Tragedia a Riva Bianca di Lierna in provincia di Lecco, sul lago di Como. Un ragazzo di 23 anni, la cui ...

Un ragazzo di 23 anni è morto mentre faceva il bagno a Riva Bianca di Lierna, sul lago di Como. Tragedia a Riva Bianca di Lierna in provincia di Lecco, sul lago di Como. Un ragazzo di 23 anni, la cui ...