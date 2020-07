Tragedia sul Lago di Como: 23enne di Pozzo d'Adda muore annegato (Di sabato 25 luglio 2020) Lierna, Lecco,, 25 luglio 2020 " Un ragazzo di 23 anni di Pozzo d'Adda è annegato nel Lago di Como a Lierna , nella zona di Riva Bianca. I soccorritori sono riusciti a trarlo fuori dall'acqua prima ... Leggi su ilgiorno

6000sardine : In un anno la deforestazione dell’#Amazzonia è aumentata del 25%. E con essa la situazione dei #nativi che hanno co… - solonews1011 : RT @il_piccolo: La copertura del pozzo ha fatto leva e Stefano è precipitato nel vuoto. Sul fondo trovata la mappa. Ecco la ricostruzione,… - g_de_dionigi : altra follia sul cammino folle verso la tragedia finale - MariaTe91907254 : @Spectator2013 @corrini No,è stata una seppur discutibile politica gestionale per fronteggiare l’immane tragedia ch… - Robi9915 : @ALICECOLOMBO5 @agatamicia Hai sentito male. Io non sono una fan di DeLuca che ha fatto show mentre una tragedia si… -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia sul Tragedia sul Bianco, due genovesi muoiono in escursione Telenord La tragedia di Gorizia, interrogati gli amici di Stefano: si è sentito un tonfo, si indaga sulla copertura del pozzo

Si vuole cercare di capire perché la copertura si sia mossa inghiottendo Stefano. Le audizioni sono individuali e, considerata la minore età della maggior parte dei potenziali testimoni, richiedono tu ...

ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi. Lierna, malore in acqua: morto 23enne

Ultime notizie, ultim’ora oggi: tragedia a Riva Bianca di Lierna, un ragazzo di 23 anni è morto in seguito ad un malore mentre faceva il bagno in lago (25 luglio) Spaventoso incidente sull’Autostrada ...

Si vuole cercare di capire perché la copertura si sia mossa inghiottendo Stefano. Le audizioni sono individuali e, considerata la minore età della maggior parte dei potenziali testimoni, richiedono tu ...Ultime notizie, ultim’ora oggi: tragedia a Riva Bianca di Lierna, un ragazzo di 23 anni è morto in seguito ad un malore mentre faceva il bagno in lago (25 luglio) Spaventoso incidente sull’Autostrada ...