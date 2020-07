Traffico Roma del 25-07-2020 ore 09:30 (Di sabato 25 luglio 2020) Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati dalla redazione Traffico sostenuto interamente in direzione del Litorale 15 Aurelia Cristoforo Colombo Via del Mare Pontina sull’Aurelia qd3 il di Torrimpietra Palidoro Ci sono code anche sulle strade d’accesso maccarese-fregene sulla Pontina rallentamenti con code dal raccordo anulare fino al bivio di Pratica di Mare in direzione naturalmente di Latina ripercussioni per il Traffico che dal raccordo devo immettersi sulla Pontina in carreggiata interna Ci sono code subito dopo lo svincolo Laurentina rallentamenti di lieve entità sulla Cristoforo Colombo prima del Bivio per via di Malafede naturalmente verso il Lido di Ostia stessa situazione sulla litoranea tra Castelfusano e Torvaianica sulla via Ardeatina code per una riduzione di carreggiata tra il raccordo anulare via di ... Leggi su romadailynews

