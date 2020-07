Tennis, Federer riprende gli allenamenti dopo l’intervento al ginocchio (Di sabato 25 luglio 2020) Roger Federer, dopo un intervento al ginocchio destro e alcune settimane di convalescenza, ha ripreso gli allenamenti. Lo svizzero, come noto, non tornerà a giocare in competizioni ufficiali in questo 2020, ma secondo il suo allenatore Severin Lüthi, intervistato da Tages, dovrebbe riprendere la racchetta verso metà agosto, in modo tale da iniziare a prepararsi per la prossima stagione, che potrebbe essere l’ultima di Federer. Leggi su sportface

