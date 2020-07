Svizzera, 4 morti in un aereo da turismo caduto sulle Alpi (Di sabato 25 luglio 2020) Svizzera, 4 morti all’interno di un aereo da turismo che è precipato sulle Alpi nel Canton Vallese. Ancora ignote le cause Svizzera, 4 morti su un piccolo aereo da turismo precipitato nella giornata di oggi oggi sulle Alpi. Un incidente avvenuto attorno all’ora di pranzo nella zona di Gletscherspitze, alto Cantone Vallese. Come ha riferito … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

