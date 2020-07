Stefano Mainetti marito Elena Sofia Ricci: l’amore dopo un grande dolore (Di sabato 25 luglio 2020) Questo articolo Stefano Mainetti marito Elena Sofia Ricci: l’amore dopo un grande dolore . Elena Sofia Ricci e suo marito Stefano Mainetti non potrebbero essere più uniti di così, il musicista ha conquistato il cuore della nota attrice quando proprio non ci credeva più. Questa sera andrà in onda una bellissima puntata di “Una storia da cantare” in cui ci sarà ospite tra i tantissimi altri anche Elena Sofia … Leggi su youmovies

La signora Elena ha infatti avuto le due figlie da due uomini differenti. La prima dall’attore Pino Quartullo e l’altra dal musicista Stefano Mainetti. Elena Sofia Ricci ha supportato la foto con una ...

“Due anni che sei il nostro angelo”: queste le parole scelte da Elena Sofia Ricci per ricordare su Instagram il secondo anniversario della scomparsa della madre. La protagonista di Che Dio ci Aiuti – ...

La signora Elena ha infatti avuto le due figlie da due uomini differenti. La prima dall'attore Pino Quartullo e l'altra dal musicista Stefano Mainetti. Elena Sofia Ricci ha supportato la foto con una ...