Sindaco di Lampedusa: «Dichiaro io lo stato d’emergenza. Salvini e i porti chiusi? Una bugia» (Di sabato 25 luglio 2020) «È una situazione ormai ingestibile. Se il governo non proclamerà lo stato di emergenza per Lampedusa lo farò io. L’hotspot non è più in grado di accogliere migranti, la responsabilità di questa emergenza non può ricadere sul Sindaco, sull’amministrazione comunale e sui Lampedusani». Così il Sindaco di Lampedusa Totò Martello commenta l’ultima ondata di sbarchi nell’isola, che al momento ospita oltre mille migranti, dieci volta la capienza massima prevista. «Oggi non ci saranno trasferimenti in traghetto verso Porto Empedocle e intanto i barchini provenienti dalla Tunisia stanno continuando ad approdare sull’isola», ha evidenziato il primo cittadino. In ... Leggi su urbanpost

LaStampa : Lampedusa, il flusso di sbarchi non si ferma. Il sindaco: “Salvini? Da ministro non era mai venuto qui” - Agenzia_Ansa : Il sindaco di Lampedusa, Totò Martello lancia l'allarme: 'Situazione ingestibile sull'isola, se il governo non proc… - Adnkronos : #Sindaco #Lampedusa: 'Con #Salvini porti chiusi? Bugia, mai venuto da ministro' - LenaPoros : RT @Agenzia_Ansa: Il sindaco di Lampedusa, Totò Martello lancia l'allarme: 'Situazione ingestibile sull'isola, se il governo non proclamerà… - EmanuelePigni : RT @stefanostaffa1: Migranti: sindaco Lampedusa, Salvini mentitore seriale 'L'on. #Salvini continua a comportarsi da mentitore seriale, sos… -