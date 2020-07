Sampdoria, i convocati di Ranieri per la Juventus: out Ekdal e Colley (Di sabato 25 luglio 2020) Di seguito l’elenco dei convocati dal tecnico della Samp, Ranieri, per la sfida contro la Juventus: Portieri: Audero, Falcone, Seculin.Difensori: Augello, Bereszynski, Chabot, Depaoli, Ferrari, Murru, Rocha, Tonelli, Yoshida.Centrocampisti: Askildsen, Bertolacci, Jankto, Léris, Linetty, Thorsby.Attaccanti: Bonazzoli, Gabbiadini, La Gumina, Maroni, Quagliarella, Ramírez. FOTO: Twitter Sampdoria L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

