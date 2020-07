Previsioni Meteo per il weekend: oggi residua instabilità al Centro/Sud, avanza l’Anticiclone da Ovest (Di sabato 25 luglio 2020) Previsioni Meteo – Il cavo instabile nord-atlantico che nel corso della giornata di ieri ha portato tanto maltempo sulle nostre regioni settentrionali e anche su diverse aree del Centro con nubifragi, allagamenti, forti grandinate e anche trombe d’aria, è evoluto, oramai, verso le regioni dell’ex-Jugoslavia e, nel corso del weekend, si allontanerà ancora più a Est. Tuttavia, ancora per la giornata odierna, esso riuscirà a influenzare alcuni settori Centro meridionali, soprattutto interni appenninici, arrecando locali temporali. Sul resto del paese, il tempo migliorerà decisamente con ampio soleggiamento, salvo addensamenti e qualche rovescio o temporale anche sulle Alpi di Nord Est. Per la giornata festiva di domani, domenica 26 ... Leggi su meteoweb.eu

meteosiena : #Meteo #Siena: Previsioni per : agg.12:00 - vdaMeteo : #meteo sole in #VdA oggi e domani - ilmeteoit : #Meteo #ULTIMA #SETTIMANA di #LUGLIO: già da #Lunedì il #RUGGITO dell'ANTICICLONE #AFRICANO sull'ITALIA. Le… - ErmannoCastaldo : RT @amoresquallore: Il talento innato nell’ignorare sempre le previsioni meteo quando si scelgono le cose da mettersi - OggiScienza : RT @VioBac: Il Covid peggiora le previsioni meteo #cervelliartificiali #meteo #covid @mickyperro @OggiScienza -

Ultime Notizie dalla rete : Previsioni Meteo Meteo: WEEKEND della RIVOLUZIONE! Ecco le PREVISIONI dettagliate per SABATO e DOMENICA, ci sono novità iLMeteo.it Previsioni meteo 26 luglio: domenica di sole e qualche temporale, poi caldo africano

Le previsioni meteo di domani 26 luglio confermano la presenza di un vasto campo di alta pressione che riuscirà a distendersi dal Nord Africa fino a buona parte del bacino centro-occidentale del Medit ...

Meteo Toscana, fine settimana sereno. Le previsioni

Un fine settimana sereno in Toscana. Secondo le previsioni del consorzio Lamma, oggi, sabato, cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche addensamento pomeridiano sui rilievi dove non si esclude qualche ...

Le previsioni meteo di domani 26 luglio confermano la presenza di un vasto campo di alta pressione che riuscirà a distendersi dal Nord Africa fino a buona parte del bacino centro-occidentale del Medit ...Un fine settimana sereno in Toscana. Secondo le previsioni del consorzio Lamma, oggi, sabato, cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche addensamento pomeridiano sui rilievi dove non si esclude qualche ...