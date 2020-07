Ponte Milvio, cabina Acea trasformata in insediamento abusivo (Di sabato 25 luglio 2020) Grazie alla segnalazione di alcuni cittadini si è svolto un intervento di bonifica e decoro a pochi passi da Ponte Milvio. Una ex cabina di Acea, già ripulita un paio di anni fa, si era trasformata in un insediamento e una discarica. Chi la occupava ha forzato la porta di ferro e trasformato il manufatto in dormitorio ed in una vera e propria discarica con rifiuti fino quasi al soffitto, materassi, divani, tavoli, una bici rotta, e metri cubi di rifiuti di ogni genere. In una operazione congiunta con l’Assessore all’Ambiente del Municipio XV, Polizia Locale, la squadra decoro di AMA, e Areti è stato ripulito il locale, chiuso temporaneamente con catena e fascette di metallo e in questa settimana verrà murato l’ingresso. ... Leggi su ilcorrieredellacitta

