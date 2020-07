Parigi, panico sui Champs Elysées per i monopattini con gas esilarante (Di sabato 25 luglio 2020) Un gruppo di giovani ha seminato il panico a Parigi, probabilmente sotto l’effetto di gas esilaranti, sfrecciando nel traffico con i monopattini noncuranti dei pedoni e delle macchine. Probabilmente sotto l’effetto di gas esilarante un gruppo di giovani, si è dato appuntamento agli Champs Elysées, trasformando uno dei viali più belli di Parigi e simbolici della Francia, in un raduno di monopattini elettrici. Incuranti del pericolo e a tutta velocità i ragazzi hanno sfrecciato tra le macchine e i pedoni come se nulla fosse. La mandria di monopattini elettrici chiamati “i trottinettes” ha messo in tilt la zona degli Champs Elysées, superando passanti e automobilisti con ... Leggi su bloglive

Corriere : Parigi, terrorizzata dalle gare sui monapattini in strada (dove si inala gas esilar... - Corriere : Parigi, terrorizzata dalle gare sui monapattini in strada (dove si inala gas esilarante) - parallelo83 : NE HAI TROVATO UN ALTRA PER CASTRARSI Parigi terrorizzata dalle gare sui monopattini (dove si inala gas esilarante) - marinellazetti : #Parigi terrorizzata dalle gare sui #monopattini (dove si inala gas esilarante) - ninjo : Se c'è un Paese più stupido del nostro, bhe quello è la Francia. -