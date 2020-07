Neonati pretermine: probiotici riducono mortalità (Di sabato 25 luglio 2020) Alcune combinazioni di probiotici come quella di Lactobacillus e Bifidobacterium riducono la mortalità nei Neonati pretermine Nei Neonati pretermine con basso peso alla nascita, la combinazione delle specie probiotiche Lactobacillus e Bifidobacterium si è dimostrata superiore ad altri probiotici a ceppo singolo o multiplo nel ridurre la mortalità per tutte le cause. Sono i risultati di una meta-analisi pubblicata… L'articolo Neonati pretermine: probiotici riducono mortalità Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Nei neonati pretermine con basso peso alla nascita, la combinazione delle specie probiotiche Lactobacillus e Bifidobacterium si è dimostrata superiore ad altri probiotici a ceppo singolo o multiplo ...

Coronavirus: effetto lockdown su future mamme, crollate nascite prematuri

A testimoniarlo, dati alla mano, è uno studio condotto in Irlanda, al momento in pre-pubblicazione su MedRxiv, che ha registrato una riduzione drastica, pari a ben il 73%, del numero di neonati venuti ...

