Napoli-Sassuolo, Hysaj: “Non so se rinnovo, ma me la godo sino all’ultimo” (Di domenica 26 luglio 2020) “Sto bene al Napoli e sono sereno, me la godo fino all’ultimo. Non so se ci sarà il rinnovo o meno, con la società parlerò a fine stagione: per ora bisogna pensare alle partite importanti che ci aspettano”. Lo ha detto il terzino del Napoli Elseid Hysaj al termine del match vinto contro il Sassuolo per 2-0 con la prima rete siglata proprio dall’albanese: “Sono molto contento per questo primo gol – spiega il laterale destro azzurro ai microfoni di Dazn – con la maglia azzurra è più bello. Non c’erano tifosi, ma va bene lo stesso. Lo dedico alla mia famiglia, spero che nel futuro ce ne siano altri”. E sull’imminente sfida contro il Barcellona: “Il Sassuolo è una ... Leggi su sportface

InvictosSomos : FT. Napoli 2-0 Sassuolo. ? Min 08. Gol del Napoli. ? Min 32. Gol anulado Sassuolo. ? Min 37. Gol anulado Sassuolo.… - DiMarzio : #NapoliSassuolo - Record di gol annullati a #DeZerbi - sscnapoli : ?? I convocati di #NapoliSassuolo ?? - erzaleyva : RT @juvefcdotcom: Napoli v Sassuolo is utterly surreal. 4 goals scored for Sassuolo, all 4 cancelled by VAR.... - Ansa_ER : Sassuolo che rabbia, a Napoli la Var gli annulla 4 gol. Reti negate per fuorigioco: 2 a Djuricic, una a Caputo e Be… -