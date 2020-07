Napoli-Sassuolo, è la serata di Hysaj: le pagelle degli azzurri (Di domenica 26 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il Napoli torna a vincere battendo il Sassuolo al San Paolo per 2-0. Protagonista di serata è Hysaj, con la prima rete segnata in maglia partenopea. Di seguito le pagelle degli azzurri. Ospina: 6.5 – Sicuro sulle uscite alte, si fa trovare pronto quando serve. Di Lorenzo: 6 – Gara senza particolari spunti offensivi, né errori nelle retrovie. Manolas: 6 – Buona gara, esce perché non al meglio fisicamente. Koulibaly: 6.5 – Il migliore della difesa insieme ad Hysaj. Marcare un Caputo in formissima non era facile. Hysaj: 7 – Segna un gran gol, che lo galvanizza non poco. Partita tutta corsa ed ... Leggi su anteprima24

