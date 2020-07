Moderati per De Luca, ci sono Frezza e Caniglia. Scelta capolista a Benevento (Di sabato 25 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dalle spiagge arancioni alle acque moderate. Un tempo molto legati al sindaco di Napoli, Luigi de Magistris ora alcuni consiglieri comunali di maggioranza sono pronti a correre nella lista Moderati a sostegno del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Si tratta del vicepresidente del Consiglio comunale, Fulvio Frezza (De Magistris sindaco, oggi gruppo misto) e del consigliere comunale Maria Caniglia (Ce simme sfasteriati) che in questi giorni hanno avuto colloqui con i dirigenti locali dei Moderati. E’ quasi fatta, mentre altri candidati di peso – fanno sapere i ben informati – saranno ufficializzati nei prossimi giorni. Scelta invece la capolista a ... Leggi su anteprima24

b090706 : @ViaEmilia771 Moderati per #quota100 e #panettonidiStato? #DecidiDC - RosiPolimeni : @Cris25255507 Ma... ancora stanno a parlare dell’aria fritta??? Comunque è un thread utilissimo per i bloccatori s… - DSchiarini : @popogiulia @Matteo08635627 @matteosalvinimi NON ESISTE UN ISLAM MODERATO, ESISTE L'ISLAM. Se le fa comodo creder… - SilvioMagliano : Lo dicevamo da tempo: mesi di totale mancanza di programmazione e attenzione hanno portato questo risultato. I… - danstellina : @granmartello brillanti risultati della propaganda del premier che porta voti al m5s, nonostante dietro il successo… -

Ultime Notizie dalla rete : Moderati per Moderati per De Luca, ci sono Frezza e Caniglia. Scelta capolista a Benevento anteprima24.it A Napoli Centro di eccellenza per la cura dell’Artrite Reumatoide (VIDEO)

NAPOLI – In Europa quasi 3 milioni di persone, di cui circa 400.000 in Italia, convivono con l’Artrite Reumatoide, la maggior parte delle quali non raggiunge la remissione e soffre per il dolore, l’af ...

Meteo Venezia: discreto sabato, variabile domenica, bel tempo lunedì

Previsioni meteo Venezia, sabato, 25 luglio: Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la ...

NAPOLI – In Europa quasi 3 milioni di persone, di cui circa 400.000 in Italia, convivono con l’Artrite Reumatoide, la maggior parte delle quali non raggiunge la remissione e soffre per il dolore, l’af ...Previsioni meteo Venezia, sabato, 25 luglio: Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la ...