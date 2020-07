Migranti: sindaco Lampedusa, Salvini mentitore seriale (Di sabato 25 luglio 2020) "L'onorevole Salvini continua a comportarsi da mentitore seriale, sostenendo che quando lui era ministro 'non c'erano più sbarchi': nulla di più falso. Quando Salvini era ministro gli sbarchi a ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

repubblica : Migranti, il sindaco di Lampedusa: 'Dichiaro stato di emergenza'. Il mercantile Cosmo in attesa di un porto sicuro… - Adnkronos : Lampedusa, il sindaco attacca ancora: 'Salvini mentitore seriale' - Corriere : 23 migranti fuggono da centro di accoglienza, sindaco esasperato - Fabrifabtour : RT @stopcensurainfo: A Lampedusa mille migranti su 5mila abitanti: ma per il sindaco non è invasione - ANNAQuercia : L'ira del sindaco: 'Dichiaro io lo stato d'emergenza' -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti sindaco

PALERMO - «E' una situazione ormai ingestibile. Se il governo non proclamerà lo Stato di emergenza per Lampedusa lo farò io. L’hotspot non è più in grado di accogliere migranti, la responsabilità di q ..."E' una situazione ingestibile. Se il governo non proclamerà lo Stato di emergenza per Lampedusa lo farò io. L'hotspot non può accogliere migranti, la responsabilità non può ricadere sui lampedusani".