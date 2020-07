Migranti, il sindaco di Lampedusa: “Situazione ingestibile, lo stato d’emergenza lo dichiaro io. Salvini? Bugiardo, sbarchi anche con lui” (Di sabato 25 luglio 2020) Il sindaco di Lampedusa, Totò Martello, lancia il proprio ultimatum al governo, dopo l’ultima ondata di sbarchi che ha interessato l’isola e con gli hotspot che già accolgono più persone del dovuto. “È una situazione ormai ingestibile. Se il governo non proclamerà lo stato di emergenza per Lampedusa lo farò io”, ha dichiarato il primo cittadino mentre altri sette barchini sono stati bloccati stanotte nelle acque davanti all’isola siciliana con a bordo 203 tunisini. Ma se le sue parole potrebbero essere interpretate come un assist politico alla Lega, Martello precisa che niente è cambiato rispetto a quando il leader del Carroccio sedeva al Viminale: “L’onorevole Salvini continua a ... Leggi su ilfattoquotidiano

