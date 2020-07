Luca Ward: "Un mio podcast? Perché no, parlerei di attualità, poesie e quello che mi va" (Di sabato 25 luglio 2020) Il doppiatore Luca Ward ha mai pensato di realizzare un suo canale podcast? Gliel'abbiamo chiesto ed ecco cosa ci ha risposto. Ogni mattina, una persona si alza e sa che dovrà correre per non arrivare tardi a lavoro. Quanto sarebbe bello, nel tram tram di ogni giorno, potersi concedere un momento di sollievo, ascoltando un podcast di Luca Ward in merito ad argomenti di attualità o anche semplici poesie? Al nostro Ultrapop Festival, abbiamo chiesto al doppiatore Luca Ward Luca Ward se potremmo mai sentire la sua voce anche in un podcast. Ecco cosa ci ha risposto sul nostro canale Twitch: "In realtà me l'hanno proposto in tanti e l'idea era venuta in ... Leggi su movieplayer

"Mi piacerebbe poter parlare di pensieri miei, magari inerenti all'attualità" - ha continuato Ward - "oggi giorno viviamo invasi da notizie false, sentite dai media. I tg sono fatti a compartimenti st ...

Una bella visione da parte di uno dei doppiatori più conosciuti: Luca Ward ci ha raccontato cosa ne pensa del doppiaggio italiano oggi e di Francesco Pannofino. Durante il nostro Ultrapop ...

