Le movenze del dolore: il debutto di Yone (Di sabato 25 luglio 2020) La vendetta è giunta nel mondo di Runeterra, un sentimento di rancore e odio che viene da un paese lontano, ma non solo, visto che viene anche dal mondo dell’aldilà. Yone, il signore della vendetta è tornato, pronto a vendicarsi della sua morte per mano dello stesso fratello Yasuo, i cui motivi sono ancora del tutto sconosciuti. In questo meraviglioso filmato che è stato fatto direttamente dalla Riot Games, la casa produttrice del gioco (nonché di Valorant), si potrà vedere le eleganti e letali mosse fatte dal signore della vendetta durante il combattimento. Questa nuova espansione /evento, chiamato Spirit Blossom , sarà ambientato, come detto prima, nel continente di Ionia. Ionia è un luogo spirituale per natura. Ci sono spiriti dappertutto, perfino nelle rocce e negli alberi. In questo elemento, il team ha ... Leggi su esports247

esports247_it : Le movenze del dolore: il debutto di Yone - AnnamariaGalav2 : RT @Natblida80: @uomo_pioggia @buffy_29 @Federica2151 @Sensibilia8 @MaryPatty01 @Elisa31268651 @rosaria_parisi @AnnamariaGalav2 @1capricorn… - Natblida80 : @uomo_pioggia @buffy_29 @Federica2151 @Sensibilia8 @MaryPatty01 @Elisa31268651 @rosaria_parisi @AnnamariaGalav2… - inFranchezza : Anderson (quello del Manchester), Pennant, Rafinha, Lamouchi, Gundogan e soldatino Di Livio. Sono tutti giocatori c… - f_smorgoni : Volevo solo dire alle gentilissime femminucce al volante che, per andare da punto A a punto B in retromarcia, si pu… -

Ultime Notizie dalla rete : movenze del La compagnia dell’Elfo di Milano debutta a Napoli in anteprima nazionale Il Fatto Quotidiano La compagnia dell’Elfo di Milano debutta a Napoli in anteprima nazionale. E “Il Seme della violenza” fa denuncia sociale

Un gay in una terra di cowboy. Un cranio spaccato come un guscio d’uovo. Gli Usa metafora del mondo. E al tempo del Covid, ancora di più. La compagnia dell’Elfo di Milano porta al Napoli Teatro Festiv ...

Ilenia Pastorelli: "Ho dovuto combattere i pregiudizi"

Roma, 25 luglio 2020 - Schietta, sincera, diretta, ironica. E bella: gambe chilometriche. Ilenia Pastorelli è la madrina della terza edizione di Sardegna filming Italy festival. Sul palco della rasseg ...

Un gay in una terra di cowboy. Un cranio spaccato come un guscio d’uovo. Gli Usa metafora del mondo. E al tempo del Covid, ancora di più. La compagnia dell’Elfo di Milano porta al Napoli Teatro Festiv ...Roma, 25 luglio 2020 - Schietta, sincera, diretta, ironica. E bella: gambe chilometriche. Ilenia Pastorelli è la madrina della terza edizione di Sardegna filming Italy festival. Sul palco della rasseg ...