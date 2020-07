L’Aida debutta in piazza del Plebiscito: “Sarà come cantare per la prima volta” (Di sabato 25 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Grande attesa e fermento per le prove generali de l’Aida che andranno in scena a piazza del Plebiscito questa sera alle ore 20:15 in onore di medici, infermieri e personale sanitario e dei fortunati che sono riusciti ad accaparrarsi uno dei 750 biglietti messi a disposizione gratuitamente dal Comune di Napoli e che tanto caos, polemiche e scontentezze hanno generato durante la polemica di ieri. Dopo il successo della Tosca che ha visto esibirsi un cast d’eccezione con a capo Anna Netrebko, i protagonisti dell’Aida non saranno da meno. A salire sul palco per l’Aida di Giuseppe Verdi: Anna Pirozzi nel ruolo di Aida, Jonas Kaufmannin in quello di Radamès e Anita Rachvelishvili per Amneris e dirigerà il maestro Michele Mariotti. Nelle vene del soprano Anna Pirozzi scorre il ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : L’Aida debutta Taglio della prima lamiera per Costa Toscana, al via la costruzione della seconda nave a LNG Corriere della Sera