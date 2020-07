La fidanzata muore d’infarto mentre partorisce la loro bambina: “Le ho scritto ‘ti amo’ ma non ha mai risposto a quel messaggio” (Di sabato 25 luglio 2020) “Le ho scritto ‘ti amo’ ma non ha mai risposto a quel messaggio”. Così Patrick Ratcliffe ha capito che c’era qualcosa che non andava: un sospetto confermato poi dalla chiamata dell’ospedale che gli annunciava che le condizioni di salute della sua compagna si erano aggravate improvvisamente, fino a portarla alla morte. È stato lui stesso a raccontare quando accaduto al tabloid inglese The Sun: con la compagna Samantha Thomas, 21 anni, aspettavano la loro prima figlia quando a poche settimane dal parto le condizioni di salute della ragazza si sono improvvisamente aggravate. Trasportata d’urgenza in ospedale, è morta per un arresto cardiaco mentre dava alla luce la loro bimba Zara. Come ha raccontato il giovane, Samantha non ... Leggi su ilfattoquotidiano

clikservernet : La fidanzata muore d’infarto mentre partorisce la loro bambina: “Le ho scritto ‘ti amo’ ma non ha mai risposto a qu… - Noovyis : (La fidanzata muore d’infarto mentre partorisce la loro bambina: “Le ho scritto ‘ti amo’ ma non ha mai risposto a q… - FQMagazineit : La fidanzata muore d’infarto mentre partorisce la loro bambina: “Le ho scritto ‘ti amo’ ma non ha mai risposto a qu… - leone52641 : RT @magicaGrmente22: La fidanzata muore d'infarto mentre partorisce la loro bambina: «Le ho scritto 'ti amo' ma non ha mai risposto» https:… - Ivic94757448 : RT @magicaGrmente22: La fidanzata muore d'infarto mentre partorisce la loro bambina: «Le ho scritto 'ti amo' ma non ha mai risposto» https:… -

Ultime Notizie dalla rete : fidanzata muore La fidanzata muore d’infarto mentre partorisce la loro bambina: “Le ho scritto ‘ti… Il Fatto Quotidiano Minacce su Fb a nuova compagna del suo ex: denunciata 33enne a Trapani

TRAPANI - Una donna di 33 anni è stata denunciata dalla polizia postale di Trapani per aver perseguitato e minacciato, in forma anonima, la nuova compagna del suo ex fidanzato. A sporgere querela cont ...

Offese e minacce da falsi profili social contro la nuova compagna del suo ex: 33enne rischia il processo

La Polizia di Stato, Sezione Polizia Postale e delle Comunicazioni di Trapani, coordinata dalla Procura della Repubblica del capoluogo ha denunciato P.C., donna di 33 anni della provincia di Trapani, ...

TRAPANI - Una donna di 33 anni è stata denunciata dalla polizia postale di Trapani per aver perseguitato e minacciato, in forma anonima, la nuova compagna del suo ex fidanzato. A sporgere querela cont ...La Polizia di Stato, Sezione Polizia Postale e delle Comunicazioni di Trapani, coordinata dalla Procura della Repubblica del capoluogo ha denunciato P.C., donna di 33 anni della provincia di Trapani, ...