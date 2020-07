La Cina è un problema anche per Joe Biden (Di sabato 25 luglio 2020) La nuova guerra fredda tra Stati Uniti e Cina è senza dubbio una delle scommesse elettorali di Donald Trump. Ma il rapporto con Pechino è al centro dei pensieri anche dello sfidante democratico Joe Biden, consapevole di muoversi su un terreno scivolosissimo durante la campagna elettorale e, in prospettiva, decisivo per la sua possibile presidenza. Per l’ex vice di Barack Obama, la questione cinese è il più grande rompicapo internazionale, da districare con prudenza ma anche con fermezza per non alienarsi il sostegno della stragrande maggioranza degli americani che vede negativamente il regime. Se con l’amministrazione Trump si è toccato il punto più basso nelle relazioni tra i due Paesi dai tempi di Nixon, quando nel 1972 l’America aprì alla ... Leggi su huffingtonpost

