Justin Bieber, visita all'amico Kanye West (nel momento più difficile)

Se, stando all'antico proverbio, il vero amico si riconosce nel momento del bisogno, Kanye West può bollare come tale il collega Justin Bieber. Non che sia una novità, certo, ma la decisione del cantante canadese di andare a trovare il rapper americano in questo momento per lui molto delicato è senza dubbio un bellissimo gesto che conferma la vicinanza tra i due artisti.

