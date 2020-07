Il Psg vince la coppa di Francia ma Mbappe’ va ko (Di sabato 25 luglio 2020) Brutto infortunio occorso a Kylian Mbappe’. Ieri sera, in occasione della finale di coppa di Francia tra Paris Saint Germain e Saint Etienne, l’attaccante francese ha subito un durissimo intervento in tackle da Perrin, provocando un movimento innaturale della caviglia. Immediatamente soccorso dai sanitari, ha dovuto abbandonare in lacrime il terreno di gioco mentre nel frattempo scoppiava una risa tra i giocatori delle due squadre. L’infortunio di Mbappe’Sull’entita’ dell’infortunio se ne saprà di più oggi quando Mbappe’ verrà sottoposto agli esami strumentali. Potrebbe, però, essere a rischio la sua presenza nel match di Champions League contro l’Atalanta. Il Psg conquista la coppa di Francia Il Psg batte di misura il Saint ... Leggi su sport.periodicodaily

