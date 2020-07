I Me contro Te si sono lasciati? Luì e Sofì rispondono ai piccoli fans (Di sabato 25 luglio 2020) Fenomeno del web I me contro te contano milioni di followers soprattutto tra i più piccoli, i loro video sono molto seguiti e soprattutto molto amati tanto da farli diventare delle stars della rete. In queste ora è circolata inaspettatamente una notizia che ha allarmato i fans della famosa coppia, e che in breve si è diffusa in modo esponenziale: Luì e Sofì si sono lasciati? I piccoli fans si sono immediatamente rivolti ai loro beniamini e che increduli di quanto diffuso hanno ritenuto opportuno pubblicare un video di smentita e rassicurazione: Ciao ragazzi, ci avete detto che circola una voce che ci siamo lasciati… e no, non ci siamo lasciati”. I due ... Leggi su quotidianpost

ilpost : Nei campi di detenzione cinesi dove sono rinchiuse le persone di etnia uigura, le donne uigure vengono rese sterili… - gennaromigliore : C’è un elefante nella stanza europea. Non è la crisi economica, di cui tutti sono pienamente consapevoli. È la regr… - AntoVitiello : Non era facile contro l'Atalanta e con assenze pesanti. Un pari che conferma come il #Milan ora sia vera squadra. N… - IlSedutomulo : RT @LaSkilly: creature. Sapevano e sanno che sono solo bambine e per questo, solo per questo, le hanno comprate e le hanno usate. Lo fa… - LinKa70894181 : RT @CesareSacchetti: Questi sono quelli che parlavano di dittatura ai tempi di Berlusconi. Gli stessi che dicevano che il giornalismo 'è il… -

Ultime Notizie dalla rete : contro sono San Giorgio, preside contro il sindaco: «La scuola non è solo il dirigente LegnanoNews Sarri: «È il campionato più difficile della storia del calcio italiano»

Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Sampdoria ... c’è un capovolgimento delle graduatorie, ci sono difficoltà enormi per tutte le squadre, essendo dentro a ...

Juve Stabia - Polito: «Annullato di nuovo un nostro gol regolare, pretendiamo quello che ci spetta»

La Juve Stabia esce sconfitta dalla sfida del Penzo contro il Venezia. Risultato negativo per le Vespe che, salvo clamorosi ribaltoni, sono già condannate ai playout e devono guardarsi le spalle dal C ...

Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Sampdoria ... c’è un capovolgimento delle graduatorie, ci sono difficoltà enormi per tutte le squadre, essendo dentro a ...La Juve Stabia esce sconfitta dalla sfida del Penzo contro il Venezia. Risultato negativo per le Vespe che, salvo clamorosi ribaltoni, sono già condannate ai playout e devono guardarsi le spalle dal C ...