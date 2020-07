Giorgia Meloni, le tre condizioni per "soccorrere" Conte sul bilancio (Di sabato 25 luglio 2020) Un vero e proprio programma di governo basato su riduzione delle tasse e rinvio delle scadenze fiscali, aiuti veri alle imprese in difficoltà, sostegno ai cittadini finiti sotto la soglia dell'indigenza a causa dell'epidemia da Coronavirus. È il documento preparato da Fratelli d'Italia che la leader Giorgia Meloni si appresta a presentare al premier Giuseppe Conte non appena quest'ultimo sarà costretto, inevitabilmente, a bussare alla porta delle opposizioni per far passare in Parlamento l'ultimo scostamento di bilancio da 25 miliardi deciso dal Consiglio dei ministri. L'antefatto è noto: per ottenere il via libera il governo ha bisogno in Senato di voti aggiuntivi, perché il provvedimento in questione necessita non della maggioranza semplice (quella calcolata sui presenti) ... Leggi su iltempo

