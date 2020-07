Francia, verso un patto della logistica con le Confindustria di Piemonte e Lombardia (Di sabato 25 luglio 2020) Confindustria Lombardia e Confindustria Piemonte hanno creato un gruppo di lavoro con Assologistica per proporre interventi, da qui alla data di attivazione del tunnel sul tracciato della nuova linea Torino-Lione, mirati a rafforzare la competitività del trasporto ferroviario intermodale nelle relazioni Italia-Francia e porre già le condizioni per sfruttare al meglio la capacità della nuova linea quando sarà disponibile, nel 2030. Le proposte avanzate dal gruppo di lavoro riguardano: • erogazione di un incentivo a sostegno del trasporto intermodale e trasbordato su ferro con le stesse caratteristiche del c.d. “Ferro-bonus”, ma con la peculiarità di applicarsi ai trasporti ferroviari che si svolgono sul ... Leggi su ildenaro

StefaniaNonno : RT @Miti_Vigliero: La direzione generale della Sanità lancia l’allarme in Francia: i nuovi casi ieri sono stati 1.130 (oltre 1.000 per il s… - LilianaArmato : RT @Miti_Vigliero: La direzione generale della Sanità lancia l’allarme in Francia: i nuovi casi ieri sono stati 1.130 (oltre 1.000 per il s… - VaniaDelli : RT @lissablu68: @angela3nipoti1 @BaroneZaza70 @albertopetro2 @anne_camozzi @marialves53 @Messe11 @arteeblog @ValerioLivia @martinis2018 @Ge… - ValerioLivia : RT @lissablu68: @angela3nipoti1 @BaroneZaza70 @albertopetro2 @anne_camozzi @marialves53 @Messe11 @arteeblog @ValerioLivia @martinis2018 @Ge… - marialves53 : RT @lissablu68: @angela3nipoti1 @BaroneZaza70 @albertopetro2 @anne_camozzi @marialves53 @Messe11 @arteeblog @ValerioLivia @martinis2018 @Ge… -

Ultime Notizie dalla rete : Francia verso Francia, verso un patto della logistica con le Confindustria di Piemonte e Lombardia Il Denaro Francia, verso un patto della logistica con le Confindustria di Piemonte e Lombardia

Confindustria Lombardia e Confindustria Piemonte hanno creato un gruppo di lavoro con Assologistica per proporre interventi, da qui alla data di attivazione del tunnel sul tracciato della nuova linea ...

Gasperini: Milan, l’avversario più difficile «Vogliamo difendere il secondo posto»

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, illustra alla vigilia il significato del match coi rossoneri, terzultimo impegno prima di Parma e Inter. Atalanta: 23 convocati, non c’è Ilicic. L’Atala ...

Confindustria Lombardia e Confindustria Piemonte hanno creato un gruppo di lavoro con Assologistica per proporre interventi, da qui alla data di attivazione del tunnel sul tracciato della nuova linea ...Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, illustra alla vigilia il significato del match coi rossoneri, terzultimo impegno prima di Parma e Inter. Atalanta: 23 convocati, non c’è Ilicic. L’Atala ...