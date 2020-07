Cosimo Matassa, il mago del suono (Di sabato 25 luglio 2020) «Aveva un minuscolo monolocale nel retrobottega del negozio J&M. Era grande quanto una stanza. Un posto davvero piccolo. Usò tre microfoni durante le registrazioni. Uno era per Fats, uno per gli strumenti a fiato, uno per basso e chitarra». Earl Palmer così descriveva la sessione del 10 dicembre 1949 in cui Fats Domino, partendo dal telaio di una vecchia melodia intitolata The Junker’s Blues incise il quarantacinque giri che lo svelò al mondo, contenente The Fat Man sul lato B … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

In quella città incastrata tra la Grande Depressione e il conflitto mondiale in arrivo, Cosimo crebbe senza particolari problemi, dividendosi tra le scuole svolte con profitto a St. Philip Street, il ...

