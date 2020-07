Chi è Luvi, la figlia di Fabrizio De André (Di sabato 25 luglio 2020) Luisa Vittoria De André, detta Luvi, è la secondogenita di uno dei simboli della canzone italiana nel mondo. Nata dalla relazione tra Fabrizio De André e Dori Ghezzi – il cantautore genovese ai tempi era già padre di Cristiano, frutto del suo amore con Enrica Rignon – è venuta al mondo in Sardegna nel 1977. Cresciuta come il fratello in una famiglia dove la musica era pilastro fondamentale, ha deciso di seguire le orme del padre. Tra le tappe più importanti della sua carriera è possibile ricordare senza dubbio l’esordio del 1996, anno che l’ha vista cantare come corista in Anime Salve, tredicesimo e ultimo album di inediti di De André (che sarebbe venuto a mancare tre anni dopo). Negli anni successivi, ha continuato a lavorare fianco a fianco con il padre, seguendolo nel ... Leggi su dilei

