Call of Duty 2020 sarà una sorta di crossover tra Modern Warfare e Black Ops? (Di sabato 25 luglio 2020) E' molto probabile che il reveal del titolo di Call of Duty che uscirà quest'anno sia molto vicino, almeno secondo le ultime informazioni pubblicate sui canali ufficiali del gioco. A quanto pare Call of Duty 2020 potrebbe essere una sorta di crossover tra Black Ops e Modern Warfare. Recenti rumor indicano che il nuovo capitolo della serie sarà svelata all'interno di Call of Duty: Warzone. Ebbene, queste indiscrezioni potrebbero essere vere dato che verrà inserito all'interno sia di Warzone che di Modern Warfare la skin del sergente Frank Woods.Un dataminer conosciuto nel mondo del franchise, BKTOOR, ha scovato tra i ... Leggi su eurogamer

