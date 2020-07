Calciomercato Lazio – L’obiettivo è un attaccante di proprietà del Real Madrid: presto l’incontro con gli agenti (Di sabato 25 luglio 2020) Con la Champions League conquistata (solo una vittoria della Champions League da parte del Napoli e dell’Europa League da parte della Roma estrometterebbero i biancocelesti dalla massima competizione europea), la Lazio pensa già al mercato in vista della prossima stagione agonistica, che si prannuncia particolarmente piena di impegni per via delle svariate competizioni che attendono i biancocelesti. attaccante cercasi Proprio per questo motivo è opportuno allargare la rosa e fornire all’allenatore dei rinforzi in grado di far “respirare” i titolari quando necessario: proprio la questione della panchina corta è un capitolo aperto da diverse stagioni e fonte di critiche da parte dei tifosi verso la dirigenza, rea di non volere spendere oltre la squadra titolare. Anche quest’anno sopratutto dopo il ... Leggi su giornal

