Brie Larson: “Voglio essere Samus Aran in un film di Metroid” (Di sabato 25 luglio 2020) L'attrice Brie Larson ha parlato del suo desiderio di interpretare Samus Aran in un adattamento del videogioco Metroid. L'attrice Brie Larson ha parlato del suo desiderio di interpretare Samus Aran in un adattamento del videogioco Metroid, popolare franchise della Nintendo che miete successi dal 1986. Samus Aran, protagonista del franchise sin dagli esordi, è una cacciatrice di taglie galattica, e la Larson ha parlato del suo rapporto con il personaggio e il gioco nel corso di una chiacchierata con Gary Whitta su Animal Crossing. A domanda diretta su perché sarebbe la scelta giusta per il ruolo in un eventuale film, l'attrice ha risposto così: "Ero vestita da ... Leggi su movieplayer

YapYapthebackup : @brielarson Brie Larson in a zero suit - cinemaniaco_fb : ?????????????? Brie Larson: “Voglio essere Samus Aran in un film di Metroid” - belaIavigne : parece eu shippando scarlett johansson e brie larson ???????? - BaIeiiia : brie larson como sempre perfeita - pokemonnext : Brie Larson: vorrebbe essere lei ad interpretare Samus in un ipotetico film su -