UFC Fight Island III – Whittaker Vs Till (Di venerdì 24 luglio 2020) UFC Fight Island III è l’ultimo evento che si svolgerà sull’isola di Yas Island negli Emirati Arabi, almeno per questo mese. Dopo UFC 251, la solida prestazione di Calvin Kattar e la vittoria del titolo dei pesi mosca di Deiveson Figueiredo, Domenica notte sapremo chi diventerà il primo contender dei pesi medi. La sfida tra Robert Whittaker (20-5) e Darren Till (18-2-1) sarà il pazzesco main event di questo fine settimana. La main card sarà in diretta a partire dalle ore 2.00 di Domenica 26 Luglio live su DAZN e UFC Fight Pass. Una card piena di esperienza marziale. A partire da un co main event leggendario con la chiusura della storica trilogia tra Mauricio Rua (26-11-1) e Antonio Rogerio Nogueira (23-9) due mostri sacri delle MMA ... Leggi su sport.periodicodaily

Ultime Notizie dalla rete : UFC Fight UFC Fight Island II - Deiveson Figueiredo non ha alcuna pietà! Periodico Daily - Notizie Abu Dhabi candidata a essere “Fight Capital” del mondo

Il presidente Ufc Dana White ha elogiato Abu Dhabi per la sua organizzazione e ospitalità perfette in occasione del terzo evento su Ufc Fight IslandTm nella capitale degli Emirati Arabi Uniti, lo scor ...

Khabib Nurmagomedov parla dopo la morte del padre

Khabib Nurmagomedov il campione dei pesi leggeri UFC ha riconosciuto pubblicamente la morte di suo padre, Abdulmanap Nurmagomedov, per la prima volta mercoledì, rompendo il suo silenzio su Instagram c ...

