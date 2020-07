Serie A, Sky o Dazn? La programmazione tv della 36ª giornata (Di venerdì 24 luglio 2020) Serie A, Sky o Dazn? La programmazione tv della 36ª giornata – La stagione in Serie A è ormai agli sgoccioli. Si torna subito in campo per la 36ª giornata giornata del massimo campionato italiano. Si parte subito con il botto e con la partita tra Milan e Atalanta, due squadre in grande forma e che giocano un ottimo calcio. Tre partite nella giornata di sabato, il Parma affronta il già retrocesso Brescia, trasferta per l’Inter sul campo del Genoa. Il Napoli dovrà vedersela in casa contro il Sassuolo, sfida interessante tra Bologna e Lecce. Trasferta per l’Udinese contro il Cagliari, la Roma con la Fiorentina. Il Torino sul campo della già retrocessa ... Leggi su calcioweb.eu

I riflettori di Sky Arte tornano ad accendersi sul cinema con i due episodi della serie Vite da star in onda sabato 25 luglio. Stavolta a essere narrate saranno le storie di due attori entrati negli ...

Diavoli: storia di una guerra del nostro tempo

Nicola Maccanico, vice presidente esecutivo della programmazione di Sky Italia, in un’intervista ha dichiarato ... dalla prospettiva europea invece che da quella americana”. Una serie dalle ...

