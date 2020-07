Salernitana-Empoli 2-4: i granata sprofondano all’Arechi (Di venerdì 24 luglio 2020) La Salernitana fallisce il primo match point per entrare nei playoff perdendo nettamente all’Arechi contro l’Empoli, che raggiunge proprio i granata al settimo posto in classifica e ora si giocherà tutto nelle prossime due partite. Apre le danze Gondo, poi il ritorno dei toscani che calano il tris in un meno di un quarto d’ora. Nella ripresa, Djuric la riapre su rigore, ma a quattro minuti dal termine, Mancuso mette il punto esclamativo su una vittoria mai in discussione. La Partita Ventura scegli il 3-4-1-2 con Micai tra i pali, Aya, Migliorini e Karo in difesa. A centrocampo, Akpa Akpro e Di Tacchio, con Cicerelli e Lopez sugli esterni. In avanti, Maistro a supporto di Djuric e Gondo. Marino risponde con il 4-3-3: Brignoli in porta, Pinna, Maietta, Romagnoli e Gazzoli in difesa. A centrocampo, ... Leggi su sport.periodicodaily

Salernogranata : L’Empoli vince, la Salernitana galleggia…sui playoff. All’Arechi è 4-2 per i toscani. - sportface2016 : #SerieB, le pagelle di #SalernitanaEmpoli 2-4: voti, tabellino e ammonizioni - TuttoSalerno : Finale di Partita! #Salernitana 2 - 4 #Empoli - Gazzetta_it : Risultato finale, Salernitana-Empoli 2-4 - MSorrentino20 : @SpudFNVPN Salernitana-empoli tutti stasera li dovevan fare questi gol ??????? -