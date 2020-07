Ruba un milione di euro in 5 anni di lavoro in un negozio d’intimo: arrestata commessa (Di venerdì 24 luglio 2020) commessa di negozio d’intimo Ruba 1 milione di euro in cinque anni Un milione di euro in cinque anni: secondo il calcolo dei carabinieri, questa è la cifra che una commessa di un negozio d’intimo di Udine ha sottratto all’attività in cui lavorava. Dal 2013 al 2017, la donna avrebbe trattenuto un po’ per volta del denaro anziché versare parte degli incassi in banca, poiché era questo il suo compito. La donna, 42 anni di Lignano Sabbiadoro, è stata condannata dal Tribunale del lavoro e dovrà versare alla società di Udine (di cui era stata dipendente) una somma pari a 1.272.443 ... Leggi su tpi

