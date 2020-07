Reggina, che mercato! Ecco il secondo colpo: ufficiale Kyle Lafferty (Di venerdì 24 luglio 2020) Un altro colpo di spessore, il secondo di una campagna acquisti che si prospetta scoppiettante. Dopo Jeremy Menez, la Reggina ha da poco ufficializzato una new entry sempre per l’attacco: il calciatore nordirlandese Kyle Lafferty. Un ritorno in Italia per lui, a distanza di 6 anni, dopo l’ultima ed unica apparizione nel nostro paese in carriera: al Palermo, al fianco di Dybala e Belotti, con cui conquistò il salto in A. Arriverà in serata il nuovo acquisto amaranto e domani verrà presentato alla stampa dopo visite mediche e firma. Questa la nota sul sito ufficiale del club: “Il Presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano che nella serata di oggi giungerà a Reggio Calabria Kyle Joseph ... Leggi su calcioweb.eu

