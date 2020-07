Questa è la grande occasione per il Pd (e Conte) di cambiare il volto dell’Italia (Di venerdì 24 luglio 2020) La grande occasione per rilanciare un forte profilo riformista e un suo protagonismo il Pd adesso ce l’ha davanti. Ora o mai più si tratta di correre. Questa grande occasione è data dalla opportunità di dirigere l’istruzione della nuova economia del Paese grazie ai grandi finanziamenti che il governo ha portato a casa da Bruxelles grazie alla lungimiranza della Commissione e dei grandi Paesi europei oltre che alla caparbietà di Giuseppe Conte e dei suoi ministri, segnatamente Enzo Amendola e Roberto Gualtieri con il supporto fondamentale di Paolo Gentiloni e David Sassoli. Spente le luminarie della propaganda, svaniti gli echi degli applausi al premier (gli si passi stavolta la narcisistica passerella in Parlamento), si entra nella fase della ... Leggi su linkiesta

