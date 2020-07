Puglia, 20 clandestini in fuga dal Cara dove erano in quarantena. Ecco chi gestisce la struttura (Di venerdì 24 luglio 2020) Roma, 24 lug – Sbarcati sulle coste italiane, accolti in un centro di accoglienza, messi in quarantena e poi fuggiti a gambe levate. Una vicenda che già di per sé, osservando il suo rapido evolversi, la dice lunga sulla gestione dei flussi migratori. E’ bene però ricostruirla nel dettaglio per comprenderla fino in fondo. Trenta immigrati irregolari di nazionalità tunisina sono fuggiti nella notte dal centro per richiedenti asilo Cara-Cpr di Restinco, alle porte di Brindisi. I clandestini stavano tutti osservando il periodo di quarantena al quale erano stati regolarmente sottoposti in seguito alla sbarco e hanno dunque violato così l’isolamento anti-Covid. Alcuni, scavalcando il muro di cinta hanno riportato fratture e sono stati trasportati al pronto ... Leggi su ilprimatonazionale

Teatro e natura sono parole chiave per le associazioni culturali Murgia Enjoy ed Egò che, con il fine di promuovere il territorio murgiano e di far divertire chi vuol trascorrere una piacevole e fresc ...

Minacciano gli italiani, ma il virus lo portano i clandestini

Fanno 400 clandestini al giorno, “se andiamo avanti così”, come ... scoppiettano allegramente: in Sicilia; in Puglia, a Taranto; in Umbria; forse nelle Marche, hotel House e dintorni (qui censire i ...

Fanno 400 clandestini al giorno, "se andiamo avanti così", come ... scoppiettano allegramente: in Sicilia; in Puglia, a Taranto; in Umbria; forse nelle Marche, hotel House e dintorni (qui censire i ...