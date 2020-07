Paura e spettacolo a New York, fulmine sulla Statua della Libertà – Video (Di venerdì 24 luglio 2020) fulmine sulla Statua della Libertà: scena imponente quella vista ieri a New York che dopo giorni di caldo ha subito un grande temporale fulmine sulla Statua della Libertà. Non capita tutti i giorni di riuscire a immortalare un fulmine con uno scatto o un Video. Se poi ciò avviene mentre si riprende una delle statue più famose al mondo, è davvero un evento eccezionale. Scena imponente quella vista ieri a New York che dopo giorni di caldo asfissiante ha subito un grande temporale. La città ha vissuto cinque giorni con temperatura infernali che hanno fatto invocare a tutti una tregua dal gran caldo, diventato ormai insopportabile. ... Leggi su bloglive

Paura e spettacolo a New York, fulmine sulla Statua della Libertà – Video BlogLive.it

Due forti esplosioni, avvertite distintamente dalla popolazione, oggi all’alba sul vulcano Stromboli. Lo ha reso noto l’Ingv, che ha registrato la forte intensità, caratterizzata da lancio di lapilli ...

Serata di gala a Capalbio con il Quartetto di Cremona. Concerto dedicato al console Nicosia

Domani, sabato 25 luglio, alle 21.30, l’ensemble in concerto, vincitore di numerosi premi e pronto per il concerto alla Carnegie Hall di New York. Capalbio: Serata di gala domani, sabato 25 luglio, al ...

