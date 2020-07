Osimhen e Boga cambierebbero il Napoli tatticamente (e non solo) (Di venerdì 24 luglio 2020) Osimhen e Boga sono potenzialmente i colpi di mercato del Napoli. Per l’attaccante del Lille, l’accordo è vicino ed è soltanto questione di giorni prima che il suo trasferimento in azzurro possa essere formalizzato. Per quanto riguarda l’esterno del Sassuolo, invece, si è ancora lontani da un’intesa: la prima proposta avanzata da Cristiano Giuntoli (25 milioni più Younes) è stata ritenuta troppo bassa nella parte economica. Ad ogni modo, il Napoli ha tutta l’intenzione di acquistarlo e il giocatore ha già comunicato al club di appartenenza di essere pronto ad una nuova avventura. Se effettivamente entrambe le operazioni dovessero andare in porto, si tratterebbe di due acquisti destinati a cambiare il volto del Napoli, innanzitutto ... Leggi su ilnapolista

