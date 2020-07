Operazione internazionale contro la 'ndrangheta, 6 latitanti arrestati all'estero (Di venerdì 24 luglio 2020) Sei latitanti ritenuti appartenenti o contigui alle cosche di 'ndrangheta sono stati arrestati tra Argentina, Costarica e Albania nell'ambito del progetto “I can” (Interpol cooperation against 'ndrangheta), l'iniziativa coordinata dalla Criminalpol che ha come obiettivo la cattura dei latitanti e la caccia ai beni delle cosche in tutto il mondo. I sei arrestati sono tutti collegati a un'indagine condotta dalla Gdf di Roma e di Reggio Calabria che alla fine di novembre 2019 aveva portato a 45 misure cautelari e ha consentito di disarticolare la cosca riconducibile ai Bellocco di Rosarno e le sue articolazioni in Emilia Romagna, Lazio e Lombardia. Leggi su tg24.sky

