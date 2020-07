Nubifragio a Limbiate: strade allagate dopo la grandine e auto in panne | VIDEO (Di venerdì 24 luglio 2020) td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpt Disagi anche a Limbiate dopo il Nubifragio che si è abbattuto all’alba di venerdì 24 luglio. Si registrano strade allagate con forti disagi soprattutto in prossimità della Comasina. Lungo via Marconi l’acqua che si è accumulata sull’asfalto in alcuni punti supera i 20 centimetri. Diverse auto sono in panne non riuscendo a procedere con … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Nubifragio a Limbiate: strade allagate dopo la ... Leggi su ilnotiziario

ilNotiziarioInd : Nubifragio a Limbiate: strade allagate dopo la grandine e auto in panne | VIDEO - -

Ultime Notizie dalla rete : Nubifragio Limbiate Nubifragio a Limbiate: strade allagate dopo la grandine e auto in panne | VIDEO Il Notiziario