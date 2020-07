Napoli, Koulibaly: “Futuro? Non voglio illudere nessuno. E sul Barcellona…” (Di venerdì 24 luglio 2020) Non ci sta Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, relativamente al fallo o presunto tale commesso nel match contro il Parma che ha portato al rigore, poi realizzato dai ducali, e alla relativa sconfitta dei suoi. Il centrale senegalese, parlando a Radio Kiss Kiss Napoli, ha detto la sua sulla sfida ma anche sul futuro, tra Champions League e mercato.Koulibaly: "Rigore Parma? Non era fallo. Sul futuro..."caption id="attachment 703905" align="alignnone" width="600" Koulibaly (getty images)/caption"Non ho commesso alcun fallo da rigore su Kulusevski. Ho chiesto all’arbitro di guardare il Var", ha detto Koulibaly tornando sulla sfida contro il Parma dell'ultima giornata. E ancora sulla squadra: "Ha ragione mister Gattuso, a volte ci manca la mentalità. Ma grazie ai suoi ... Leggi su itasportpress

DiMarzio : Le ultime sulle intenzioni del #ManchesterCity per #Koulibaly. Ore decisive per #Osimhen - napolista : Koulibaly: “Anche Osimhen si ambienterà subito: Napoli è bellissima e unica” L'intervista a Sky: 'Quando sono arriv… - hashtag24news1 : 'Vincere a Napoli è speciale, per lo Scudetto vedremo la prossima stagione. Sarebbe bello restare a vita ma non vog… - infoitsport : Koulibaly cambia idea, pronto il rinnovo con il Napoli: la situazione - SkySport : Koulibaly svela la telefonata a Osimhen: 'Sapeva tutto di Napoli' -