MotoGp – Terminate le FP2 in Andalusia: quante sorprese in testa alla classifica, Valentino Rossi solo ottavo [TEMPI] (Di venerdì 24 luglio 2020) Si chiude la prima giornata di prove libere sul circuito di Jerez, dove domenica andrà in scena il Gran Premio di Andalusia. Mirco Lazzari gpGetty ImagesSe al mattino le più veloci erano state le Yamaha, nel pomeriggio è la Honda LCR di Nakagami la moto più rapida in pista, con il crono di 1:37.715, più lento di un secondo rispetto alla pole di Quartararo firmata sabato scorso. Seconda posizione per la Ducati Avintia di Johann Zarco, seguito dalla KTM di Pol Espargaro. solo quinto Maverick Viñales, costretto a chiudere alle spalle di un solido Franco Morbidelli, quinto a due decimi di distanza da Nakagami. Quartararo e Mir si piazzano in sesta e settima posizione, tenendosi alle spalle Valentino Rossi, Bagnaia e Miller che completano la ... Leggi su sportfair

