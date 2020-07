Milano: fermato presunto omicida di via Plana (Di venerdì 24 luglio 2020) Milano, 24 lug. (Adnkronos) - I carabinieri di Milano hanno fermato un uomo, indiziato di aver ucciso il 20 luglio scorso in via Plana Emanuel Alves Rabacchi, un cittadino brasiliano di 48 anni, ucciso con oltre 50 coltellate. L'uomo è anche accusato di strage, per aver lasciato aperto il gas della cucina della vittima, transessuale e attiva come escort, nel tentativo di provocare un'esplosione che potesse cancellare le prove del delitto. Ulteriori dettagli verranno divulgati nel corso della conferenza stampa che si terrà alle ore 12 al Comando provinciale di Milano in via della Moscova. Leggi su iltempo

LegaSalvini : DONNA STUPRATA DI GIORNO AL PARCO A MILANO, FERMATO GIOVANE AFRICANO - poliziadistato : #23luglio Milano, fermato il presunto autore della brutale violenza nei confronti di una donna al parco Monte Stell… - Corriere : Milano, donna stuprata al parco Monte Stella: fermato il violentatore - repubblica : Omicidio di via Plana: fermato l'uomo che ha ucciso la transessuale Manuela con 80 coltellate - rep_milano : Omicidio di via Plana: fermato l'uomo che ha ucciso la transessuale Manuela con 80 coltellate -

Ultime Notizie dalla rete : Milano fermato Milano, violenza sessuale al parco Monte Stella: fermato il presunto aggressore grazie alle tracce di Dna La Repubblica Omicidio di via Plana: fermato l'uomo che ha ucciso la transessuale Manuela con 80 coltellate

E' stato fermato all'alba dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Milano il presunto autore dell'omicidio di Emanuel Alves Rabacchi, la transessuale 48enne uccisa nel suo a ...

Ex pediatra di Lanciano investita e uccisa da un treno a Milano

La dottoressa era stata sposata co Mario Milantoni, morto alcuni anni fa, docente alla scuola media Mazzini. Lascia tre figli: Elio, Luca e Francesca. Alcuni familiari l’avrebbero attesa alla stazione ...

E' stato fermato all'alba dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Milano il presunto autore dell'omicidio di Emanuel Alves Rabacchi, la transessuale 48enne uccisa nel suo a ...La dottoressa era stata sposata co Mario Milantoni, morto alcuni anni fa, docente alla scuola media Mazzini. Lascia tre figli: Elio, Luca e Francesca. Alcuni familiari l’avrebbero attesa alla stazione ...