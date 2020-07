Metroid Prime in un film con Brie Larson come Samus Aran? All'attrice piacerebbe molto (Di venerdì 24 luglio 2020) Se Metroid ricevesse una trasposizione cinematografica, Brie Larson sarebbe in prima fila per ottenere la parte di Samus Aran. L'attrice ha dichiarato di voler interpretare il personaggio "da anni". In effetti, Samus è uno dei suoi personaggi preferiti di tutti i tempi, e lo ha ammesso durante un'apparizione nel talk show di Animal Crossing "Animal Talking" con Gary Whitta."Oh, mi piacerebbe molto interpretare Samus. Vorrei assolutamente fare quel film, sicuramente mi piacerebbe partecipare a quel progetto", ha detto, prima di rivolgersi direttamente agli sviluppatori di Metroid. "Nintendo, sto dicendo ancora una volta che mi piacerebbe ... Leggi su eurogamer

danielectria : @SharkITA79 Il fatto che sia un mondo aperto, con potenziamenti e backtracking(?) me lo spinge verso una struttura… - Djewel89 : @JS_Iko Io con Metroid Prime - EclecticFirst : The Medium è sicuramente uno dei miei preferiti tra i giochi mostrati oggi. Mi aveva già colpito all'Inside XBOX,… - Lucas_Yoh : @GifZelda Metroid Prime Trilogy e Super Mario Galaxy 2 - Lucas_Yoh : @douglanmar Metroid Prime Trilogy e Super Mario Galaxy 2 -

Ultime Notizie dalla rete : Metroid Prime Metroid Prime 4: si unisce al team un ex sviluppatore di COD Black Ops Everyeye Videogiochi Nintendo Direct Mini, un nuovo evento per scoprire le novità in arrivo su Switch

Mentre tutte le big dell'industria videoludica si muovono con conferenze virtuali ed eventi in streaming, Nintendo è stata a lungo in disparte, preparando il lancio dell'ultima esclusiva estiva per la ...

Metroid Prime 4 non ignorerà i casual player

L’arrivo di Paper Mario: The Origami King sul mercato mondiale, ha finito per coinvolgere nella mischia anche Metroid Prime 4. Infatti, il producer Kensuke Tanabe è responsabile, oltre che di Paper Ma ...

Mentre tutte le big dell'industria videoludica si muovono con conferenze virtuali ed eventi in streaming, Nintendo è stata a lungo in disparte, preparando il lancio dell'ultima esclusiva estiva per la ...L’arrivo di Paper Mario: The Origami King sul mercato mondiale, ha finito per coinvolgere nella mischia anche Metroid Prime 4. Infatti, il producer Kensuke Tanabe è responsabile, oltre che di Paper Ma ...