Messi compra casa a Milano e i social si scatenano tra sogni e ironia: tutte le reazioni del web [GALLERY] (Di venerdì 24 luglio 2020) A memoria, probabilmente, non era mai successo. Cosa? Che si parlasse con così tanta insistenza di Leo Messi per fatti non di campo. Di lui, da 15 anni circa a questa parte, siamo abituati a sentirne parlare per quello che fa sul rettangolo verde, per le giocate, per i grandi e numerosi gol, per le vittorie e i titoli conquistati. Quest’anno, da mesi, il suo nome è accostato ai media quasi soltanto per i problemi con il Barça e per un possibile, clamoroso, addio. Su queste pagine abbiamo provato ad analizzare ed approfondire in tutti i modi le frizioni interne con i blaugrana, la questione rinnovo e un improbabile – addirittura – arrivo in Italia per tornare a sfidare Cristiano Ronaldo. Sempre, però, specificando bene come si trattasse di un qualcosa di molto complesso e lontano dal diventare realtà. Per il ... Leggi su calcioweb.eu

