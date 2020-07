Marolda: "A Parma in 10! Come può Gattuso schierare un Allan in queste condizioni?" (Di venerdì 24 luglio 2020) Nel corso di Giochiamo d'anticipo su Canale 21, il giornalista Ciccio Marolda ha commentato la gara di Parma: "Il peggiore è stato l'allenatore, non si può mettere in campo una squadra del genere. Leggi su tuttonapoli

Nel corso di Giochiamo d'anticipo su Canale 21, il giornalista Ciccio Marolda ha commentato la gara di Parma: "Il peggiore è stato l'allenatore, non si può mettere in campo una squadra del genere. Gat ...

Bisogna avere sbocchi sugli esterni e una duttilità tattica che Gattuso, nonostante sia stato stupendo nel riorganizzare il gruppo, dal punto di vista del gioco ancora non è riuscito a dare. Il Napoli ...

